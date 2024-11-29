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Царьград

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Байден назвал ответные русские удары по позициям ВСУ возмутительными

Байден назвал ответные русские удары по позициям ВСУ возмутительными

По его мнению, этот акт агрессии неприемлем.Ответные действия России, направленные на военные и энергетические структуры Украины, были охарактеризованы как «возмутительные» президентом США Джо Байденом.

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Комментарии
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Бендер Задунайский
Это возмутительно ! Это неприемлемо !
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