СибГУ представил гибридную систему связи на базе стратосферных беспилотников

В Красноярске Сибирский государственный университет науки и технологий имени М.Ф. Решетнева (СибГУ) разработал гибридную систему связи (ГСС) с использованием стратосферных беспилотников, предназначенную для северных территорий Красноярского края.
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