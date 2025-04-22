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СибГУ представил гибридную систему связи на базе стратосферных беспилотников

СибГУ представил гибридную систему связи на базе стратосферных беспилотников

В Красноярске Сибирский государственный университет науки и технологий имени М.Ф. Решетнева (СибГУ) разработал гибридную систему связи (ГСС) с использованием стратосферных беспилотников, предназначенную для северных территорий Красноярского края.

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