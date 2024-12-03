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  • ВераВерная
    Эк вас, батенька, занесло - от певички-русофобки на дорожное движение)))«Я терпеть не мог...
  • Владислав Владислав
    Узбека направить пожизненно на урановые рудники, чтобы он там и СДОХ, а дочери дать убежище ...Узбеку в Иркутске...
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Узбеку в Иркутске не понравилось, что его дочь пошла на свидание без хиджаба: он решил её проучить по-своему

Узбеку в Иркутске не понравилось, что его дочь пошла на свидание без хиджаба: он решил её проучить по-своему

Avia.pro - СМИ Иркутск, город сибирского спокойствия, оказался местом, где семейная драма превратилась в сюжет для криминальной хроники.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
ОХ, ДОЛГО ВАЛЕНТИНЕ ИВАНОВНЕ, ПРЕДСТОИТ ПЕРЕВОСПИТЫВАТЬ &quot;СВОИХ ГОСТЕЙ&quot;: ЦИВИЛИЗАЦИЯ НЕ ПРИХОДИТ САМА СОБОЙ.  ПЕРВЫЕ МИГРАНТЫ 90-х БЫЛИ ИЗ СССР, БОЛЕЕ-МЕНЕ ЦИВИЛЬНЫМИ, А ЭТИ С ГОР СПУСТИЛИСЬ!
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4 час.
Анна Зареченская
Строители, без вас все построится русским народом, обнаглевшие суки. Вам. нищим наша власть просмто дает работу, чтобы вы с голода не сдохли. а вы занимаетесь в основном грабежами и убийствами. Гнать вас в шею и толко гнать.
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1 час.
Владислав Владислав
Узбека направить пожизненно на урановые рудники, чтобы он там и СДОХ, а дочери дать убежище ...
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13 мин.

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