Узбеку в Иркутске не понравилось, что его дочь пошла на свидание без хиджаба: он решил её проучить по-своему

ОХ, ДОЛГО ВАЛЕНТИНЕ ИВАНОВНЕ, ПРЕДСТОИТ ПЕРЕВОСПИТЫВАТЬ "СВОИХ ГОСТЕЙ": ЦИВИЛИЗАЦИЯ НЕ ПРИХОДИТ САМА СОБОЙ. ПЕРВЫЕ МИГРАНТЫ 90-х БЫЛИ ИЗ СССР, БОЛЕЕ-МЕНЕ ЦИВИЛЬНЫМИ, А ЭТИ С ГОР СПУСТИЛИСЬ!

Анна Зареченская

Строители, без вас все построится русским народом, обнаглевшие суки. Вам. нищим наша власть просмто дает работу, чтобы вы с голода не сдохли. а вы занимаетесь в основном грабежами и убийствами. Гнать вас в шею и толко гнать.