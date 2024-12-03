Avia.pro - СМИ Иркутск, город сибирского спокойствия, оказался местом, где семейная драма превратилась в сюжет для криминальной хроники.
Узбеку в Иркутске не понравилось, что его дочь пошла на свидание без хиджаба: он решил её проучить по-своему
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Владимир Соловьев
ОХ, ДОЛГО ВАЛЕНТИНЕ ИВАНОВНЕ, ПРЕДСТОИТ ПЕРЕВОСПИТЫВАТЬ "СВОИХ ГОСТЕЙ": ЦИВИЛИЗАЦИЯ НЕ ПРИХОДИТ САМА СОБОЙ. ПЕРВЫЕ МИГРАНТЫ 90-х БЫЛИ ИЗ СССР, БОЛЕЕ-МЕНЕ ЦИВИЛЬНЫМИ, А ЭТИ С ГОР СПУСТИЛИСЬ!
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4 час.
Анна Зареченская
Строители, без вас все построится русским народом, обнаглевшие суки. Вам. нищим наша власть просмто дает работу, чтобы вы с голода не сдохли. а вы занимаетесь в основном грабежами и убийствами. Гнать вас в шею и толко гнать.
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1 час.
Владислав Владислав
Узбека направить пожизненно на урановые рудники, чтобы он там и СДОХ, а дочери дать убежище ...
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13 мин.
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