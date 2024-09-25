Коммунальщиков обязали выплатить 4 млн рублей за сломанный позвоночник подростка

17-летняя жительница Миасса отсудила у коммунальщиков 4 миллиона рублей за сломанный позвоночник. Как уже сообщал «Новый День», летом 2023 года у дома №1а по улице Циолковского в Миассе прорвало трубу с горячей водой.
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