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РИА Новый день

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Коммунальщиков обязали выплатить 4 млн рублей за сломанный позвоночник подростка

Коммунальщиков обязали выплатить 4 млн рублей за сломанный позвоночник подростка

17-летняя жительница Миасса отсудила у коммунальщиков 4 миллиона рублей за сломанный позвоночник. Как уже сообщал «Новый День», летом 2023 года у дома №1а по улице Циолковского в Миассе прорвало трубу с горячей водой.

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