Ростех представляет на IDEX прицелы для мгновенной стрельбы

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех на выставке IDEX-2025 представил в рамках объединенной российской экспозиции прицелы для стрельбы из нарезного и гладкоствольного оружия, в том числе прицелы для мгновенной стрельбы.
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