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Когда покупать икру к Новому году

Когда покупать икру к Новому году

Красная икра и блюда с ней традиционно считаются неотъемлемой частью праздничного новогоднего стола. Однако, как и любой морепродукт, красная икра достаточно быстро портится, теряет свои вкусовые качества и даже может стать опасной для здоровья.

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