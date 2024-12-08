Когда покупать икру к Новому году

Красная икра и блюда с ней традиционно считаются неотъемлемой частью праздничного новогоднего стола. Однако, как и любой морепродукт, красная икра достаточно быстро портится, теряет свои вкусовые качества и даже может стать опасной для здоровья.
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