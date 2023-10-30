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Кто получит прибавку к зарплате с ноября 2023 года и сколько она составит

Кто получит прибавку к зарплате с ноября 2023 года и сколько она составит

Кто получит прибавку к зарплате с ноября 2023 года и сколько она составит Евгения КомароваНоябрь 2023 года принесет прибавку к зарплатам некоторым категориям россиян.

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