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Самая массированная атака Киева мощными волнами дронов: на одном из объектов пожар и разрушения на 1000 м (ФОТО, ВИДЕО)

Самая массированная атака Киева мощными волнами дронов: на одном из объектов пожар и разрушения на 1000 м (ФОТО, ВИДЕО)

В ночь на 28 мая Армией России была предпринята самая массированная атака Киева волнами ударных БпЛА: только на одном из поражённых объектов пожар охватил площадь в 1000 кв.

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