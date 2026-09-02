Медведев предложил ударить по производствам военной техники Германии

Дмитрий Медведев предложил ударить по немецким предприятиям, производящим технику для Киева, после обвинений Берлина в причастности России к инциденту с беспилотниками в аэропорту Лейпциг/Галле.
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