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«Торпедо» переподписало контракт с Атанасовым до 2026 года

Клуб расторг прошлое соглашение и заключил новый контракт с форвардом. Срок соглашения рассчитан на два сезона – до 31 мая 2026 года.

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