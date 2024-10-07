Почему банки предлагают вклады под повышенные проценты на год: ответ эксперта

Банки стали предлагать повышенные ставки по депозитам на сроки от полугода до года — это связано с ожиданием более позднего перехода Центробанка к смягчению денежно-кредитной политики, считает главный аналитик Банки.
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