Во Владивостоке провели VIII Российско‑Китайский энергетический бизнес‑форум

Во Владивостоке состоялся VIII Российско‑Китайский энергетический бизнес‑форум, собравший около 450 представителей крупнейших компаний, экспертов и чиновников из России и Китая.
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