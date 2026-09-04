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Аргументы недели

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Во Владивостоке провели VIII Российско‑Китайский энергетический бизнес‑форум

Во Владивостоке провели VIII Российско‑Китайский энергетический бизнес‑форум

Во Владивостоке состоялся VIII Российско‑Китайский энергетический бизнес‑форум, собравший около 450 представителей крупнейших компаний, экспертов и чиновников из России и Китая.

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