Что можно и нельзя делать 12 ноября 2023 года в праздник Озерянской иконы Божией Матери Владислав ВислЗавтра, 12 ноября 2023 года, граждане Российской Федерации будут отмечать праздник в честь Озерянской иконы Божией Матери, а также святых Зиновия и Зиновии.
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