Что можно и нельзя делать 12 ноября 2023 года в праздник Озерянской иконы Божией Матери Владислав ВислЗавтра, 12 ноября 2023 года, граждане Российской Федерации будут отмечать праздник в честь Озерянской иконы Божией Матери, а также святых Зиновия и Зиновии.