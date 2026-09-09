Ростех запустил первый российский промышленный маркетплейс

Он поможет состыковать поставщиков и заказчиков отечественной продукции Госкорпорация «Ростех» запустила единый портал для продвижения отечественной гражданской продукции на российском рынке — PCAT.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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