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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Раньери об отмене пенальти в ворота «Аталанты»: «Может ли ВАР вмешиваться при контакте с коленом или голеностопом? Разочарован, что в Серии А нет последовательности»

Раньери об отмене пенальти в ворота «Аталанты»: «Может ли ВАР вмешиваться при контакте с коленом или голеностопом? Разочарован, что в Серии А нет последовательности»

На 63-й минуте матча Серии А при счете 1:1 арбитр Симоне Соцца назначил пенальти в ворота бергамасков после того, как хавбек римлян Куадио Коне упал в штрафной в результате единоборства с Марио Пашаличем.

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