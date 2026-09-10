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Люзенков — о первой победе «Сибири»: «На предсезонке много получалось, но официальные игры — это другое»

Люзенков — о первой победе «Сибири»: «На предсезонке много получалось, но официальные игры — это другое»

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков высказался о победе своей команды над «Амуром» (2:0) в матче КХЛ.

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