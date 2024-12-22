Два трупа нашли в квартире в Невском районе Петербурга. И живую 28-летнюю девушку. Как стало известно Мойке78, полиция отправилась в квартиру на Народной улице вечером 21 декабря.
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Два трупа нашли в квартире в Невском районе Петербурга. И живую 28-летнюю девушку. Как стало известно Мойке78, полиция отправилась в квартиру на Народной улице вечером 21 декабря.