Врач Эдигер: воспаление лимфоузлов говорит об инфекции или развитии опухолей

Причиной воспаления лимфоузлов у человека может быть серьезное заболевание. Такой симптом, в частности, может говорить о наличии в организме инфекции или развитии опухолей, в том числе – злокачественных, предупредил специалист по токсикологии и фармакологии, врач-патологоанатом Александр Эдигер.
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