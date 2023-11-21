Врач Эдигер: воспаление лимфоузлов говорит об инфекции или развитии опухолей

Причиной воспаления лимфоузлов у человека может быть серьезное заболевание. Такой симптом, в частности, может говорить о наличии в организме инфекции или развитии опухолей, в том числе – злокачественных, предупредил специалист по токсикологии и фармакологии, врач-патологоанатом Александр Эдигер.