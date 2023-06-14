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Москвич позвонил в полицию из-за игры отца и сына с квадрокоптером

Москвич позвонил в полицию из-за игры отца и сына с квадрокоптером

Житель Москвы заявил в полицию о своем 29-летнтем соседе и его сыне, которые играли с квадрокоптером во дворе, передает TG-канал SHOT.

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