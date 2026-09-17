НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Интертат

27 подписчиков

«Әйдә, ШаяРТ»ның ярымфиналы: Өч – Саба, ике керәшен такымы, менә кайда бар күңеллелек

«Әйдә, ШаяРТ»ның ярымфиналы: Өч – Саба, ике керәшен такымы, менә кайда бар күңеллелек

Казанның «Чулпан» мәдәни үзәгендә «Әйдә, ШаяРТ» татар КВН лигасының ярымфинал уены узды. Күңелле кичәдәдән КФУ студентлары Диләрә Нургалиева һәм Искәндәр Зиннуров репортаж әзерләде.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым