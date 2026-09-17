«Әйдә, ШаяРТ»ның ярымфиналы: Өч – Саба, ике керәшен такымы, менә кайда бар күңеллелек

Казанның «Чулпан» мәдәни үзәгендә «Әйдә, ШаяРТ» татар КВН лигасының ярымфинал уены узды. Күңелле кичәдәдән КФУ студентлары Диләрә Нургалиева һәм Искәндәр Зиннуров репортаж әзерләде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Рифат Фәттахов га...
- ХЛ Татарстанда 155 м...
- Фәрит Габделгание...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым