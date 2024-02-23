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Гибель добытчиков: нефтяники США «топят» газовую отрасль Америки

Гибель добытчиков: нефтяники США «топят» газовую отрасль Америки

Цены на природный газ продолжают падать из-за мягкой зимы и перепроизводства. Для американских трейдеров сырьевых товаров минимальный уровень стоимости, вероятно, составляет около 55 долларов за тысячу кубометров, а февральские цены сейчас ниже 60 долларов за тот же объем.

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