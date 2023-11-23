Певец Шарлот в беседе с пранкерами согласился переехать на Украину в чемодане

Певец Эдуард Шарлот, задержанный 22 ноября в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, в разговоре с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) согласился на переезд на Украину в чемодане.