Россия смогла уладить одну из неразрешимых проблем Средней Азии

«Договориться получилось лишь тогда, когда надавила Москва». Такими словами политологи объясняют причины того, что в Средней Азии разрешен конфликт, длившийся десятилетиями, регулярно доводивший до вооруженных стычек и даже грозивший новой войной в регионе.