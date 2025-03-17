Россия смогла уладить одну из неразрешимых проблем Средней Азии

«Договориться получилось лишь тогда, когда надавила Москва». Такими словами политологи объясняют причины того, что в Средней Азии разрешен конфликт, длившийся десятилетиями, регулярно доводивший до вооруженных стычек и даже грозивший новой войной в регионе.
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