В Китае у свинофермы нашли голову от статуи Будды возрастом 1400 лет, пишет Jms. В китайской провинции Шаньси местный житель по фамилии Хэ нашел рядом со свинофермой каменную голову статуи Будды и безвозмездно передал ее в музей города Фэньян.