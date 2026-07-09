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Газета.ру

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В Китае у свинофермы нашли голову от статуи Будды возрастом 1400 лет

В Китае у свинофермы нашли голову от статуи Будды возрастом 1400 лет

В Китае у свинофермы нашли голову от статуи Будды возрастом 1400 лет, пишет Jms. В китайской провинции Шаньси местный житель по фамилии Хэ нашел рядом со свинофермой каменную голову статуи Будды и безвозмездно передал ее в музей города Фэньян.

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