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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Россиянам объяснили, можно ли уйти с работы раньше, пропустив обед

Россиянам объяснили, можно ли уйти с работы раньше, пропустив обед

Для этого необходимо заключить дополнительное соглашение к трудовому договору Работник не может самостоятельно отказаться от обеденного перерыва или перенести его на конец рабочего дня, чтобы раньше уйти домой.

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