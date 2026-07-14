Россиянам объяснили, можно ли уйти с работы раньше, пропустив обед

Для этого необходимо заключить дополнительное соглашение к трудовому договору Работник не может самостоятельно отказаться от обеденного перерыва или перенести его на конец рабочего дня, чтобы раньше уйти домой.
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