В Великом Новгороде откроется фестиваль молодого кино "Новое движение"

В Великом Новгороде стартует первый фестиваль молодого кино "Новое движение". Он призван поддержать творческую кинематографическую молодежь и стать площадкой для обмена опытом профессионального медиасообщества.
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