Оливейра считает махачев фаворитом в бою с Топурией

Оливейра отметил, что Топурия обладает мощным ударом и опасен в стойке, способным нанести нокаут. Однако, по словам бразильца, Махачев делает значительный прогресс, добавив в ударной технике и улучшив грэпплинг, что ставит его на шаг вперёд.