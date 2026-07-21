Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

356 подписчиков

Оливейра считает махачев фаворитом в бою с Топурией

Оливейра считает махачев фаворитом в бою с Топурией

Оливейра отметил, что Топурия обладает мощным ударом и опасен в стойке, способным нанести нокаут. Однако, по словам бразильца, Махачев делает значительный прогресс, добавив в ударной технике и улучшив грэпплинг, что ставит его на шаг вперёд.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии