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Крымская газета

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«Будет плохое настроение у многих»: Аксёнов предупредил чиновников о проверке исполнения его поручений

«Будет плохое настроение у многих»: Аксёнов предупредил чиновников о проверке исполнения его поручений

Глава Крыма Сергей Аксёнов на заседании Совета министров РК поручил всем министерствам и ведомствам наладить оперативную обратную связь с жителями региона.

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