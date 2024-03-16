Жители Надыма пожаловались на нарушающих правила выгула собак граждан

Жители Надыма подняли вопрос о несоблюдении некоторыми владельцами собак правил выгула питомцев. Тема вызвала споры горожан в одном из местных пабликов, где опубликовали жалобу и фото одного из нарушителей.
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