Росморречфлот: танкер «Волгонефть-239» утилизируют на месте

После откачки оставшегося мазута специалисты утилизируют севший на мель танкер «Волгонефть-239». Они распилят его и увезут на металлолом, сообщил глава Росморречфлота Андрей Тарасенко в эфире Первого канала.
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