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  • Евгений Саваровский
    Что, опять мигрант отличился? Называйте национальность.Знакомый убийцы ж...
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Росморречфлот: танкер «Волгонефть-239» утилизируют на месте

Росморречфлот: танкер «Волгонефть-239» утилизируют на месте

После откачки оставшегося мазута специалисты утилизируют севший на мель танкер «Волгонефть-239». Они распилят его и увезут на металлолом, сообщил глава Росморречфлота Андрей Тарасенко в эфире Первого канала.

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