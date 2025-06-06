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Царьград

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Сюрприз от ФАБ. Замаскированный опорный пункт не выдержал натиска русских бомб. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Сюрприз от ФАБ. Замаскированный опорный пункт не выдержал натиска русских бомб. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Смелые пилоты ВКС России нанесли бомбовый удар по опорному пункту украинской армии на Южном направлении фронта.

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