Убегал от полиции, совершил ДТП, скрылся от правосудия: приморец отправлен в колонию

Убегал от полиции, совершил ДТП, скрылся от правосудия: приморец отправлен в колонию

Уссурийский районный суд вынес приговор 41-летнему местному жителю, обвиняемому в повторном управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

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