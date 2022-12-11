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В Париже произошли столкновения фанатов Франции и Марокко с полицией. Полицейские применили слезоточивый газ

В Париже произошли столкновения фанатов Франции и Марокко с полицией. Полицейские применили слезоточивый газ

В Париже произошли столкновения фанатов сборных Марокко и Франции с полицией. Фанаты праздновали выход своих команд в полуфинал ЧМ-2022 на Елисейских полях в Париже и провоцировали беспорядки.

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