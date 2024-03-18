Глава Bidspirit Александр Киселевский: «Главная проблема антикварного рынка — это проблема ввоза и вывоза предметов»

Президент и совладелец глобальной платформы для проведения аукционных торгов рассказал «Культуромании» об итогах минувшего года на российском антикварном и арт-рынках — Как развивалась площадка Бидспирит в 2023 году глобально — и в России? Можно ли дать какие-то цифры? — Для глобального Bidspirit 2023 год был ознаменован экспансией в страны Бенелюкс и Индию.