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Средние биржевые цены бензина Аи-92 в России снизились за неделю на 0,24%

Средние биржевые цены бензина Аи-92 в России снизились за неделю на 0,24%

Цены на бензин по итогам торговой недели показали разнонаправленную динамику, АИ-95 вырос на 1,68%, а АИ-92 немного подешевел.

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