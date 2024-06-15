Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что Североатлантический альянс отказался от условий мирного урегулирования на Украине, предложенных Владимиром Путиным, поскольку желает прямого конфликта с Россией.
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