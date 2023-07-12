ВФУ выпустили пять снарядов по двум районам Донецка

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) обстреляли два района Донецка. Об этом рассказали в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) 12 июля.
Вооруженные формирования Украины (ВФУ) обстреляли два района Донецка. Об этом рассказали в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) 12 июля.
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