Расследование драки в Музыкальном микрорайоне Краснодара взял под личный контроль Александр Бастрыкин

Расследование драки в Музыкальном микрорайоне Краснодара взял под личный контроль Александр БастрыкинГлава центрального аппарата СК РФ Александр Бастрыкин велел разобраться с массовой дракой в Краснодаре, которая произошла на улице Гомельской.