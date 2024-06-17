Расследование драки в Музыкальном микрорайоне Краснодара взял под личный контроль Александр Бастрыкин

Расследование драки в Музыкальном микрорайоне Краснодара взял под личный контроль Александр БастрыкинГлава центрального аппарата СК РФ Александр Бастрыкин велел разобраться с массовой дракой в Краснодаре, которая произошла на улице Гомельской.
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