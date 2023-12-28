Член ПК Политбюро ЦК КПК призвал к прогрессу в изучении идей Мао Цзэдуна

Пекин, 27 декабря /Синьхуа/ -- Член Постоянного комитета /ПК/ Политбюро ЦК КПК, член Секретариата ЦК КПК Цай Ци подчеркнул, что нужно чтить выдающиеся достижения товарища Мао Цзэдуна, передавать его идеи и возвышенный дух, отстаивать великий дух основания партии и добиваться еще большего прогресса в теоретических исследованиях.
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