Есть ли ум у инфоцыган?

Это болезнь, у меня шеф раз за рахом пытается обмануть налоговую, постоянно штрафы и банковские санкции, но он не сдаётся.

Александр Симаков

Аркадий, это не болезнь, это вид спорта такой - обмани налоговую. И, как в любом виде спорта, в этом тоже есть азартные игроки. Ваш шеф относится к этой категории "игроманов".😀