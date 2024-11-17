Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Есть ли ум у инфоцыган?

Есть ли ум у инфоцыган?

Кейс с Блиновской из медийного поля ушел глубоко на второй план. Но недвижимость у нее продолжают находить.

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Комментарии
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Аркадий Шацкий
Это болезнь, у меня шеф раз за рахом пытается обмануть налоговую, постоянно штрафы и банковские санкции, но он не сдаётся.
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7 час.
Людмила Фирстова
Ну и чего он добьется?
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6 час.
Александр Симаков
Аркадий, это не болезнь, это вид спорта такой - обмани налоговую.   И, как в любом виде спорта, в этом тоже есть азартные игроки.    Ваш шеф относится к этой категории &quot;игроманов&quot;.😀
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5 час.

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