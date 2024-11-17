Кейс с Блиновской из медийного поля ушел глубоко на второй план. Но недвижимость у нее продолжают находить.
Есть ли ум у инфоцыган?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Аркадий Шацкий
Это болезнь, у меня шеф раз за рахом пытается обмануть налоговую, постоянно штрафы и банковские санкции, но он не сдаётся.
Ответить
7 час.
Людмила Фирстова
Ну и чего он добьется?
Ответить
6 час.
Александр Симаков
Аркадий, это не болезнь, это вид спорта такой - обмани налоговую. И, как в любом виде спорта, в этом тоже есть азартные игроки. Ваш шеф относится к этой категории "игроманов".😀
Ответить
5 час.
Свежие комментарии