Janoubia: армия Ливана задержала двух членов руководства ХАМАС

БЕЙРУТ, 16 апреля. /ТАСС/. Спецслужба ливанской армии провела во вторник операцию в городе Сайда на юге страны, в ходе которой были задержаны два члена руководства радикального палестинского движения ХАМАС.
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