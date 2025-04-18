Гаишник из Москвы вымогал взятки и скупил 23 квартиры

Несколько лет назад правоохранители задержали московского автоинспектора Сергея Кузнецова. Он оказался владельцем 23 квартир, деньги на них мужчина получал взятками от пьяных водителей, сообщила газета kp.
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