Инспекторы Россельхознадзора выявили нарушения при продаже саженцев плодовых деревьев

Управлением Россельхознадзора в апреле 2025 года проведены выездные обследования торговых мест индивидуальных предпринимателей, осуществляющих реализацию семян сельскохозяйственных растений и саженцев плодовых культур на территории пгт Новозавидовский Конаковского округа.
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