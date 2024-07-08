Врач из Ростова попала в страшную аварию на отдыхе в Таиланде

Девушка не может попасть на лечение в Россию, так как местные врачи запретили ей перелёты.Терапевт из ростовской городской больницы №20 Валентина Куричева сломала таз и повредила внутренние органы в аварии в Таиланде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии