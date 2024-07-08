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Врач из Ростова попала в страшную аварию на отдыхе в Таиланде

Врач из Ростова попала в страшную аварию на отдыхе в Таиланде

Девушка не может попасть на лечение в Россию, так как местные врачи запретили ей перелёты.Терапевт из ростовской городской больницы №20 Валентина Куричева сломала таз и повредила внутренние органы в аварии в Таиланде.

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