А вот жители улицы Лесковой видимо про субботник ничего не слышали. "Мусор, траву и прочий хлам жители домов валят прямо на дорогу.
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А вот жители улицы Лесковой видимо про субботник ничего не слышали. "Мусор, траву и прочий хлам жители домов валят прямо на дорогу.