Уроки мерзкой истории

Зоя Копань

Афтор что идиот о каком Макдонольсе, Заре идёт речь в селе, опомнись, это село забайкальского края, эти отморозки как то умудрились отмазаться от мобилизации и начали качать в этом селе свои права! Только за то что сорвали награды с парня инвалида, дать срок большой, показательный, чтобы ни одна мразь косяшая от призыва не могла дотронуться к наградам политых кровью! А этих шустрых полицаев направить в СВО, пусть на своей шкуре узнают как достаются эти награды!