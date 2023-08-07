Избиение одноногого участника СВО показало две больших проблемы России. Дмитрий Попов *** Это в песне Господь велел от зари до зари в рай пропускать десант.
Уроки мерзкой истории
Комментарии
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М
ММ
Пора создавать штрафные батальоны!
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8 час.
Зоя Копань
Афтор что идиот о каком Макдонольсе, Заре идёт речь в селе, опомнись, это село забайкальского края, эти отморозки как то умудрились отмазаться от мобилизации и начали качать в этом селе свои права! Только за то что сорвали награды с парня инвалида, дать срок большой, показательный, чтобы ни одна мразь косяшая от призыва не могла дотронуться к наградам политых кровью! А этих шустрых полицаев направить в СВО, пусть на своей шкуре узнают как достаются эти награды!
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8 час.
Юрий Хаустов
И здесь козлы в овечьих шкурах правят бал - куда не глянь - везде они...
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6 час.
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