В Ереване после слов Захаровой устроили погром у памятника детям Ленинграда

Памятник детям блокадного Ленинграда был осквернен в Ереване на фоне слов официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что в Нагорном Карабахе не были задокументированы этнические чистки армян.
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