Олимпийский чемпион Каменский: о Гашеке все постепенно забывают

Олимпийский чемпион и вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по развитию Валерий Каменский заявил, что чешский экс-вратарь Доминик Гашек пытается напомнить о себе, делая скандальные высказывания о российских спортсменах, передает "ВсеПроСпорт".