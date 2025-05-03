Олимпийский чемпион Каменский: о Гашеке все постепенно забывают

Олимпийский чемпион и вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по развитию Валерий Каменский заявил, что чешский экс-вратарь Доминик Гашек пытается напомнить о себе, делая скандальные высказывания о российских спортсменах, передает "ВсеПроСпорт".
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