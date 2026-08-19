Цинк для зрения: как микроэлемент защищает сетчатку и замедляет старение глаз

Сетчатка и сосудистая оболочка глаза содержат рекордную для организма концентрацию цинка. Когда микроэлемента не хватает, первым страдает сумеречное зрение: глаз дольше привыкает к темноте, а вечерняя картинка теряет контраст.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- А В США заявили, чт...
- Супер-откровенное...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым