Комсомольская правда

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В России предложили облегчить автомобилистам перевод транспорта на газ

В России предложили облегчить автомобилистам перевод транспорта на газ

Союз предприятий газомоторной отрасли (СПГО) предложил правительству России облегчить автомобилистам перевод транспорта на газ, временно разрешив владельцам переведенных на газобалонное оборудование (ГБО) не выполнять требования ГОСТа 33670-2015.

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