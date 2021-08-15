В России предложили облегчить автомобилистам перевод транспорта на газ

Союз предприятий газомоторной отрасли (СПГО) предложил правительству России облегчить автомобилистам перевод транспорта на газ, временно разрешив владельцам переведенных на газобалонное оборудование (ГБО) не выполнять требования ГОСТа 33670-2015.
Союз предприятий газомоторной отрасли (СПГО) предложил правительству России облегчить автомобилистам перевод транспорта на газ, временно разрешив владельцам переведенных на газобалонное оборудование (ГБО) не выполнять требования ГОСТа 33670-2015.
Свежие комментарии